العراق.. استهداف خط لنقل الطاقة الكهربائية بعبوات ناسفة في كركوك

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الجمعة، عن استهداف أحد خطوط نقل الطاقة الكهربائية بعبوات ناسفة في محافظة كركوك بشمال العراق.

وقالت الوزارة في بيان إنه "في الوقت الذي تعمل فيه ملاكات الوزارة ليلا ونهارا لضمان زيادة وديمومة استقرارية تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية في ظل ارتفاع درجات الحرارة، يتكرر استهداف خطوط نقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية من قبل العناصر التخريبية".

وأوضحت أن "الخط الناقل ملا عبدالله- القديمة- الدور- شمال سامراء جهد 132ك.ف، تعرض إلى عمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة، مما تسبب في سقوط البرج المرقم (90) وتقطع الأسلاك، وخروج الخط عن الخدمة ضمن محافظة كركوك، مما أدى إلى تحديد إحمال المنظومة الكهربائية الشمالية وخروج متنقلتي الناعمة وحقل عجيل النفطي عن العمل في محافظة صلاح الدين".

ولفتت الوزارة إلى "إعادة تشييد البرج المتضرر وإعادة تسليك الخط وإعادته للخدمة بأسرع وقت"، من قبل الملاكات الهندسية والفنية وفرق الصيانة من قسم الخطوط فرع شبكة كهرباء كركوك.

وناشدت وزارة الكهرباء "كافة القوات الأمنية بالتركيز والمرابطة وتسيير أفواج طوارىء على مسارات الخطوط، للحفاظ على منظومة نقل الطاقة الكهربائية وأبراج النقل من العناصر التخريبية".

المصدر: Rudaw