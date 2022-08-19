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مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

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مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
صلاح توفيق صوافطة
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قتل فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي، اليوم الجمعة، في مدينة طوباس بشمال شرق الضفة الغربية.

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "صلاح توفيق صوافطة (58 عاما) استشهد متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في الرأس في طوباس صباح اليوم الجمعة".

وفي وقت سابق، ذكر الجيش الإسرائيلي أن الرجل نفذ عملية بفتح نيران سلاحه الرشاش في طوباس.

من جهتها، قالت لجان المقاومة في فلسطين في بيان لها: "ننعى شهيد الفجر صلاح صوافطة أبوجبارة الذي ارتقى إثر إصابته بالرأس أثناء خروجه من صلاة فجر اليوم الجمعة في مدينة طوباس".

وأضافت: "جريمة قتل شهيد الفجر تضاف إلى سلسلة جرائم العدو الصهيوني المتصاعدة بحق شعبنا على إمتداد أرضنا المباركة".

وتابعت: "ندعو مقاومينا وثوارنا في الضفة والقدس والداخل الفلسطيني المحتل إلى تصعيد المقاومة وإشعال الأرض براكين غضب وثورة في وجه العدو الصهيوني وقطعان مستوطنيه المجرمين".

المصدر: أ ف ب + RT

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