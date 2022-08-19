ليبيا ترفض شحنة جوافة مصرية ضخمة وتكتم على سبب الرفض

أعلن مدير المكتب الفني للحجر الزراعي المصري، السيد أحمد عباس، تعقيبا على رفض ليبيا شحنة جوافة مصرية طازجة، أن الجانب الليبي لم يخطر الحجر الزراعي المصري بقرار الرفض.

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وأوضح مدير المكتب الفني للحجر الزراعي، أنه من المرجح أن تكون الشحنة التي رفضتها ليبيا غير قانونية، وفي سيارات غير مبردة، مؤكدا أنه لو أخطرت ليبيا مصر بالرفض فسيتم فتح تحقيق من قبل الحجر الزراعي المصري.

وأشار المهندس السيد أحمد عباس، إلى أنه من المتوقع أن تكون الشحنة موجهة لبعض مصانع العصير، وذلك لأن الكمية مرفوضة.

وكان مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الليبي، أعلن رفضه لشحنة جوافة مصرية طازجة.

وقال مركز الرقابة الليبي، إنه تم رفض الشحنة نظرا لأن العينة غير محتفظة بخصائصها، ويوجد بها تعفن ورائحة.

وعن تفاصيل الشحنة، قال مركز الرقابة على الأغذية الليبي، إن الشحنة تبلغ نحو 500 صندوق.

المصدر: القاهرة 24