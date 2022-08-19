نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج يناشد وزيرة الهجرة تحقيق مطلب ملح طال انتظاره

قال عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج، إن شحن جثمان المواطن المصري المتوفى بالخارج ونقله لأرض الوطن بات مطلبا أساسيا للمصريين العاملين بالخارج.

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وأكد حنفي على ضرورة وعي القيادة السياسية بأهمية وجود وزارة للهجرة ترعى مصالح المصريين بالخارج، بعد المطالبات التي تقدم بها ممثلو المصريين بالخارج.

وأشار إلى أنه فور تولي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إدارة شؤون البلاد، وافق على إنشاء وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وهو قرار أثار ارتياح المصريين بالخارج والداخل على حد سواء.

ولفت حنفي إلى أهم المطالب التي يتمنى المصريون بالخارج تحقيقها دون قيد أو شرط، وهي شحن جثمان المتوفى بالخارج إلى أرض الوطن على نفقة الدولة، وتوفير الحماية القانونية للمصري بالخارج، بتوفير محامي من نفس دولة الإغتراب، خصوصا بدول الخليج، ليترافع عن المصري في حالة اتهامه في أي قضية أمام القضاء بتلك الدول.

وقال إن قانون ونظام دول الخليج، وخصوصا السعودية، يمنع ترافع المحامي المصري أمام المحاكم بتلك الدول، لافتا إلى أن كثيرا من الطلبة المصريين الدارسين في الخارج، الحاصلين على شهادات تخرج عربية وأجنبية يعانون من حصولهم على أماكن بالجامعات الحكومية داخل مصر نظرا لقلة نسبة قبولهم بتلك الجامعات..

المصدر: RT