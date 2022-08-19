الأمم المتحدة: إغلاق إسرائيل لسبع منظمات فلسطينية يزيد من تقلص مساحة حقوق الإنسان

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء "الإغلاق الإسرائيلي التعسفي" لسبع منظمات فلسطينية حقوقية وإنسانية، ودعا إسرائيل إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات.

وكرر مكتب حقوق الإنسان دعوة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان لإلغاء تصنيف هذه المنظمات على أنها "إرهابية وغير قانونية"، مؤكدا أن "السلطات الإسرائيلية لم تقدّم إلى الأمم المتحدة أي دليل موثوق به لتبرير هذه الإجراءات، على الرغم من أنها قد وعدت بتقديم أدلة".

وقال المكتب إنه "على هذا النحو، تبدو عمليات الإغلاق تعسفية تماما"، مفيدا بأن "إغلاق المنظمات يمثل الاعتداء الأخير في سلسلة من الهجمات التي تزيد بشكل كبير من تقلص مساحة حقوق الإنسان والعمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، مما يؤثر على جميع المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".

ودعا إلى حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان على الفور من هذه "الهجمات غير المبررة".

المصدر: UN news