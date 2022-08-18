السعودية.. الملك وولي العهد يعزيان رئيس الجزائر بضحايا الحرائق
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بعث كل من الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد محمد بن سلمان برقيتي عزاء ومواساة للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بضحايا الحرائق التي شهدتها عدة ولايات.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان أرسل لتبون برقية عزاء إثر الحرائق التي شهدتها عدة ولايات جزائرية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.
كذلك بعث ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة لتبون.
وتمنى الملك وولي العهد الشفاء العاجل للمصابين، ويحفظ الجزائر وشعبها.
المصدر: وكالة الأنباء السعودية