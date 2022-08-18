منسق الشؤون الإنسانية يحذر من تداعيات استمرار العمل العسكري في شمال سوريا

زار المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، عمران رضا، المخيمات، بما في ذلك مخيما الهول وروج، ودعا إلى اتخاذ خطوات لتشجيع عودة النازحين السوريين إلى وطنهم.

وأكد رضا من جديد التزام الأمم المتحدة بمعالجة هذه الأزمة بشكل شامل ومع جميع الأطراف المعنية – سواء بشكل فوري أو بالبحث عن حلول طويلة الأجل، مضيفا: "من الواضح لي، بعد أن زرت وتحدّثت إلى المجتمعات داخل المخيمات وخارجها، أن طريق التعافي المبكر والصمود الذي نتبعه هو الطريق الصحيح. وبدون الوصول المستمر إلى الخدمات وسبل العيش، لن يكون من الممكن للأسر كسر حلقة الفقر والأزمات وأن تعيش حياة كريمة".

فيما يتعلق بمخيم الهول، أعرب رضا عن قلقه بشأن زيادة مستويات العنف بين السكان المقيمين في المخيم، معربا عن قلقه من التصعيد الأخير في العمل العسكري في الشمال، والذي تضمن ضربات بطائرات مسيرة وقصفا أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين. وحذر من أن استمرار العمل العسكري سيؤدي إلى مزيد من موجات النزوح الكبيرة.

وذكر رضا جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وحثهم على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب المزيد من الأعمال العدائية، مشيرا إلى أن المطلوب هو حل سياسي وليس المزيد من العمليات العسكرية، وبالطبع المزيد من المساعدات الإنسانية.

المصدر: UN news