الإعلان عن محافظ البنك المركزي الجديد في مصر

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعيين حسن عبد الله، قائما بأعمال محافظ البنك المركزي، خلفا لطارق عامر الذي تقدم باستقالته.

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وأكد الرئيس المصري خلال استقباله محافظ البنك المركزي الجديد ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وضرورة العمل على توفير مصادر متنوعة للنقد الاجنبي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا بتعيين رئيس البنك المركزي المصري السابق طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية.

وقدم الرئيس المصري الشكر لطارق عامر على ما بذله من مجهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزي، بعدما قبل اعتذاره عن الاستمرار في منصبه.

وشغل طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري منذ 27 نوفمبر 2015، وذلك بعد استقالة المحافظ السابق هشام رامز من منصبه.

وطارق عامر هو ابن شقيق المشير الراحل عبد الحكيم عامر، ونجل المهندس حسن عامر، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وقد تولى رئاسة مجلس البنك الأهلي المصري منذ عام 2008، وحتى تقديم استقالته في عام 2013.

شغل عامر منصب نائب محافظ البنك المركزي إبان فترة فاروق العقدة، منذ 2003، وحتى 2008.

المصدر: مصر تايمز + القاهرة 24