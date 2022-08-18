حصيلة ضحايا حرائق الجزائر ترتفع إلى 38 قتيلا

أسفرت حرائق غابات عنيفة في الأيام الأخيرة في الجزائر عن مقتل 38 شخصا على الأقل، حسب حصيلة جديدة للضحايا وضعت اليوم الخميس استنادا إلى مصادر رسمية.

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وارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق إلى 30 قتيلا في منطقة الطرف بالشرق الأقصى قرب الحدود مع تونس، وخمسة في سوق أهراس، وامرأتان في سطيف، وشخص واحد في قالمة في الشرق.

وفي وقت سابق، تقدم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بتعازيه الخالصة والمواساة لأسر ضحايا الحرائق، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الرئيس تبون أكد وقوف الدولة، والتجند التام لمختلف المصالح، بتسخير كافة الإمكانات البشرية والوسائل المادية لإخماد الحرائق، والتكفل بالمتضررين.

المصدر: أ ف ب