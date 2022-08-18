مصر.. مصطفى بكري يتقدم ببلاغ عاجل ضد علاء مبارك

تقدم الكاتب الصحفي المصري مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، ببلاغ عاجل إلى النائب العام، ضد علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك.

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وقد تضمنت الشكوى قيام علاء مبارك في معرض دفاعه عن نجيب ساويرس بالسب والقف في حق النائب مصطفى بكري وأسرته واتهمه بأنه "غير أصيل" لأنه لم يؤد واجب العزاء في وفاة والده الرئيس الأسبق حسني مبارك.

كما اتهمه بالكذب في حق ساويرس الذي قال «اننا لن نتلقى العزاء في ضحايا حريق الكنيسة إلا بعد معرفة الفاعل"، مما أثار حفيظة بكري الذي قام بالرد عليه واتهمه بإشعال الفتنة في البلاد ونشر معلومات وادعاءات كاذبة.

وفي وقت سابق، طالب الكاتب الصحفى مصطفى بكري، علاء مبارك ، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، تحويل أمواله في الخارج إلى مصر.

وكتب مصطفى بكري عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "أطلب من علاء مبارك إبن الأصول الطيب ، أن يقف إلى جانب بلاده ويعطي رسالة للآخرين ويحول مبلغ الـ 429 مليون دولار التي يملكها هو وشقيقه إلى البنك المركزي المصري ، بدلاً من تركها في الخارج والبلد في حاجه إلى العملة الأجنبية ، مش معقول قلب أخوتنا في بعض البلاد العربية أحن على مصر من قلب واحد من أبنائها الذين استفادوا من خيراتها ، مارأيك يا علاء ، وبعدين صدقني محدش حيقولك أنت ازاي حوشت من مصروفك 8 مليارات جنيه في سنوات قليلة ، نحن بلد قانون ونعرف أن لكل مجتهد نصيبا ، إن شاء الله تبشرنا بخبر حلو ، نص مليار دولار يساعد برده!".

وهاجم مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، رجل الأعمال نجيب ساويرس، بسبب المنشور الذي كتبه الأخير بشأن حريق كنيسة أبو سيفين في إمبابة.

وقال مصطفى بكري، في تصريحات تلفزيونية، إن نجيب ساويرس يكتب تغريدة عكس التيار، بهدف إثارة جدل والمشاكل والأزمات التي تؤدي للفتنة، مشيرًا إلى أن "ساويرس" تحدث منذ فترة عن أن القطاع الخاص لا يأخذ حقه في العمل في المشاريع، ورد الرئيس السيسي بأن قيمة المشاريع التي حصلت الشركات التابعة له تقدر بـ75 مليار جنيه.

وأضاف أن ساويرس تحدث في هذه التغريدة عن أن هناك فاعلا وراء الحادث، دون أن يمتلك دليلاً واضحًا أو أي شاهد، مشيرًا إلى أن ساويرس تحدث بصيغة: "لن نقبل العزاء"، وكأنه متحدث رسمي باسم الأقباط، وهذه اللغة غير مقبولة.

وأشار إلى أن ساويرس يحرض الشعب على الدولة، وينشر معلومات كاذبة ليس لها أساس من الصحة، مطالبًا النائب العام بالتحقيق مع ساويرس لإثارته الفتنة، وإشعال النيران في بلد يواجه تحديات من الداخل والخارج.

المصدر: مصر تايمز