الحكومة المصرية تعوض المواطنين بمليارات الجنيهات

قررت الحكومة المصرية تعويض بعض المواطنين في البلاد عن ممتلكاتهم التي سيفقدونها، بعد قرار إنشاء مشروع محور عمرو بن العاص في نطاق محافظة الجيزة واعتباره من أعمال المنفعة العامة.

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وبحسب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فإن هذا المشروع يأتي في إطار حرص الدولة على إنشاء المحاور الجديدة بما يساهم في تحقيق التنمية بصفة عامة وحل المشاكل المرورية بصفة خاصة واستكمالًا لخطة الوزارة المرتبطة، بإنشاء محاور جديدة ضمن خطة الدولة.

وأضافت الوزارة في المذكرة الإيضاحية للمشروع أن الجهاز المركزي للتعمير أجرى دراسة مشروع إنشاء محـور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة والذي يهدف إلى استحداث محور مروري حر للربط بين الطريق الدائري الجنوبي (بالقرب من تقاطعه مع محور المريوطية) بالطريق الدائري الشمالي (بمنطقة منشأة البكاري) متقاطعا مع شوارع العروبة - الثلاثيني - محمد أنور السادات "ترسا سابقا" – الهرم – فيصل، ومرورا بشارع المطبعة، بإجمالي طول 4.5 كم، شاملًا إنشاء كوبري رئيسي بطول 3 كم .

ووفقا للوزارة أيضًا، صدرت توجيهات رئيس الجمهورية بقيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجهاز المركزي للتعمير بتمويل وتنفيذ المشروع ضمن الخطة القومية للطرق، وتم التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإدراج اعتمادات تنفيذ المشروع ضمن خطة جهاز تعمير القاهرة الكبرى التابع للجهاز المركزي للتعمير.

كما أكدت الوزارة أنه تم تقدير القيمة المبدئية لتعويضات نزع ملكية الأراضي والمباني المعترضة لمسار إنشاء المحور في المسافة من القوس الجنوبي للطريق الدائري بالقرب من تقاطعه مع محور المربوطية والقوس الشمالي الطريق الدائري بمنطقة منشأة البكاري بواسطة الهيئة المصرية العامة للمساحة الإدارة العامة للتثمين بمبلغ 2 مليار و330 مليون جنيه.

المصدر: القاهرة 24