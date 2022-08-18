وصول زعيم "تيار الحكمة" العراقي عمار الحكيم إلى السعودية (صور)

وصل زعيم "تيار الحكمة" العراقي، عمار الحكيم، مساء أمس الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إنه كان في استقبال الحكيم بمطار "الملك عبد العزيز الدولي" في مدينة جدة، نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي.

كما كان في الاستقبال، السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري، والسفير العراقي لدى المملكة عبد الستار هادي الجنابي، فضلا عن مسؤولين آخرين من البلدين.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل أكثر عن زيارة الحكيم، إلا أنها تأتي عقب مشاركته الأربعاء، في حوار وطني بين الرئاسات بالعراق وزعماء القوى السياسية، بهدف حل الأزمة السياسية بالبلاد.

فيما تداولت وسائل إعلام عراقية، أنباء غير رسمية، بأن الحكيم سيلتقي خلال تواجده بالمملكة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

المصدر: واس