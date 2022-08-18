نائبة مصرية: يجب على الدولة اتخاذ خطوات رادعة لمن ينجب أكثر من طفلين (فيديو)

قالت الكاتبة وعضو مجلس النواب المصري فريدة الشوباشي، إن زيادة عدد السكان بهذه الكثافة تمثل خطرا كبيرا على الدولة المصرية... "لازم الدولة المصرية تردع من ينجب أكثر من طفلين".

وأوضحت أن الرئيس السيسي يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية للحفاظ على الأمن الغذائي.

وتابعت: "لازم يكون في عقل في الإنجاب، لأن مينفعش كل سنة نزيد 2 مليون، لازم نبدأ ننظم النسل، والدولة تشجع اللى بيكتفي بطفلين فقط، وتردع من ينجب أكثر من اثتين.. والرئيس السيسي يقوم باستصلاح كل قطعة أرض يراها صالحة للزراعة، والعالم كله يعاني من أزمة غذاء، والأسعار أصبحت مرتفعة".

واختتمت حديثها قائلة: "هناك تحديات مثل التغيرات المناخية، ونحتاج إلى أن كل الإمكانيات لتأمين الغذاء للمصريين.. ولازم نضع حد لقصة الزيادة السكانية".

في وقت سابق، وصفت الشوباشي ما يحدث من مغالاة في المهور وتجهيزات الزواج وما يترتب عليه من غارمين وغارمات بالـ"فشخرة".

وأشارت إلى أنه من الخطأ أن يتصور العروسان تجهيز كل احتياجاتهم منذ البداية... " "تزوجت برجل من الطبقة الارستقراطية، وبالرغم من ذلك بدأنا حياتنا بمرتبة على الأرض".

المصدر: موقع "القاهرة 24"