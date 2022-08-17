مصر.. ضبط 12 شخصا بحوزتهم قطع أثرية استخرجوها من منزلين مجاورين لمعبد إسنا في الأقصر (صور)

ألقى رجال مباحث السياحة والآثار ومديرية أمن الأقصر في مصر القبض على 12 شخصا أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار في مسكن أحدهم، بجوار المسجد الكبير خلف معبد إسنا.

وقال مصدر لموقع "القاهرة 24" إنه تم كشف حفرة بعمق 8 أمتار ونصف، داخل المنزل، كما تم ضبط قطعة من الجرانيت عبارة عن تمثال رحاية، جار معاينتها بمعرفة اللجنة الأثرية لتحديد مدى أثريتها من عدمه.

وأكد المصدر أنه بمتابعة البحث، تبين أن الحفرة تنتهي بسرداب أثري بطول 13 مترا، يفتح للناحية الشرقية، وينتهي بجدار حجري من الحجر الرملي، نفس نوع أحجار معبد إسنا.

كما تبين أن السرداب يصل إلى جدار آخر بطول 15 مترا، يتجه ناحية الشمال، ولم تحدد نهايته لأنه ممتد أسفل الرديم، بحسب المصدر.

وأشار المصدر إلى أن منزل المتهم يبعد 60 مترا عن معبد إسنا الأثري، وباستطلاع رأي اللجنة الأثرية أقرت بأن ما تم التوصل إليه في الحفر، يعد كشفا أثريا مهما.

وأشار المصدر إلى أنه تم ضبط متهم ثان، عاطل عن العمل، ومقيم بجوار المسجد الكبير دائرة مركز إسنا، وبحوزته 2 إناء أثري صغير من الفخار، و3 قطع حورية، يشتبه في أثريتها، وجار تصنيفها بمعرفة اللجنة الأثرية المرافقة لكل من شرطة السياحة والآثار، ومباحث الآثار.

/ cairo24.com

/ cairo24.com

/ cairo24.com

/ cairo24.com

/ cairo24.com

/ cairo24.com

/ cairo24.com

المصدر: موقع "القاهرة 24"