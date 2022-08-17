عائلة الجاسوس عامر فاخوري تؤكد أنها مستمرة في دعوى التعذيب ضد الأمن اللبناني

أعلنت عائلة المواطن الأمريكي من أصل لبناني عامر فاخوري، الذي كان مسجونا في لبنان بتهمة التعامل مع إسرائيل، أنها مستمرة في دعوى تعذيب ابنها التي رفعتها ضد الأجهزة الأمنية اللبنانية.

وقالت زويا فاخوري، إحدى بنات عامر الفاخوري الأربع، في بيان عائلي: "الشكوى التي تم تقديمها ضد الجناة مستمرة".

وتوفي عامر فاخوري في الولايات المتحدة في أغسطس 2020 عن عمر يناهز 57 عاما من المرحلة الرابعة من سرطان الغدد الليمفاوية. وتقول عائلته في الدعوى المرفوعة في واشنطن، إنه أصيب بالمرض ومشاكل طبية خطيرة أخرى أثناء احتجازه في لبنان بتهمة ارتكاب جرائم إبان الاحتلال الإسرائيلي والتعامل مع إسرائيل.

وطلب محامون يمثلون المديرية العامة للأمن العام في لبنان التدخل في دعوى الوفاة غير المشروعة لضبط المزاعم ضدها، على الرغم من أنه لم يذكر اسم لبنان كمتهم.

وقال جهاز الأمن العام اللبناني في ملفه أن الدعوى القضائية تتهمه وتتهم مديرها العام اللواء عباس ابراهيم "زورا بارتكاب جرائم خطف وتعذيب وقتل خطيرة بتوجيهات أو بمساعدة منظمات إرهابية مزعومة".

المصدر: AP