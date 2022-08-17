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أول تعليق من الملكة رانيا على خطوبة الأمير الحسين من شابة سعودية

أخبار العالم العربي

أول تعليق من الملكة رانيا على خطوبة الأمير الحسين من شابة سعودية
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علقت الملكة رانيا العبدالله، على خطوبة ابنها الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من الشابة السعودية رجوة بينت خالد بن مساعد آل سيف.

وقالت الملكة في تغريدة عبر "تويتر": "رجوت الله – مثلي مثل كل أم – أن يرزقك خيرا وأن تجد من تحب، فجاءت رجوة. مبارك لابني الأمير الحسين وعروستنا الغالية والحلوة رجوة – الله يهنيكم ويسعدكم ويتمم على خير".

وكان الديوان الملكي الأردني، قد أعلن مساء اليوم الأربعاء، خطوبة ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

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