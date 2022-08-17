عالم آثار مصري: مكتشف مقبرة توت غنخ آمون سرق قطعا منها

أكد عالم الآثار المصري حسين عبد البصير، أن مكتشف مقبرة توت عنخ آمون، عالم الآثار البريطاني هيوارد كارتر، سرق قطعا أثرية من المقبرة.

وأوضح عبد البصير في تصريح لقناة "صدى البلد" أن جامعة أكسفورد ستصدر كتابا جديدا بعنوان "توت عنخ آمون والمقبرة التي غيرت العالم"، تكشف فيه تفاصيل سرقة كارتر، مكتشف المقبرة، مقتنيات أثرية منها.

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وأشار إلى أن "هناك مراسلات بين كارتر وعالم بريطاني آخر يدعى غارنر، تؤكد عملية السرقة، إذ أن كارتر أرسل تميمة أثرية لغارنز عام 1934، ولم يصرح له بأنها من المقبرة.

وأضاف أن غارنر "فُزع عندما اكتشف أن التميمة المهداة له، قادمة من مقبرة توت عنخ آمون"، إلا أن كارتر كان ينفي سرقة المقبرة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية وقتئذ أبعدته عن المقبرة بسبب مشاكل أخرى.

ولفت إلى أن مصر نجحت عام 2010، بإعادة 19 قطعة أثرية تم تهريبها من المقبرة.

المصدر: "القاهرة 24"