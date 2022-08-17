رئيس الوزراء الفلسطيني: الرئيس عباس يصد "هجمة غير مسبوقة من الاحتلال" ولا ننكر الهولوكست

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن الرئيس محمود عباس كان "يصد هجمة غير مسبوقة من الاحتلال وأدواته عقب خطابه في ألمانيا"، وأنه لم ينكر الهولوكست في ألمانيا النازية.

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وخلال حفل تكريم حملة القرآن الكريم وحفظته، أوضح اشتية أن عباس "كان واضحا في مقصده، وهو لم ينكر المذبحة بحق اليهود في ألمانيا النازية، لكنه قال للعالم أن لا تغمضوا أعينكم عن المذابح التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني".

وأضاف اشتية: "نحن لا ننكر المذابح التي تعرض لها اليهود، ولا ننكر الهولوكوست، ولكن ليس لأحد أن ينكر المذابح التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني".

وتحدث اشتية عما وصفها بسياسة الكيل بمكيالين، قائلا إن "هذا العالم الذي يوزن الأمور بميزانين" واستذكر بشكل خاص تعامل الإعلام مع اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

وقال اشتية إن "المذبحة مذبحة بصرف النظر بحق من ارتكبت، وأن الاحتلال احتلال بصرف النظر عن أين ومتى، والاستعمار استعمار بكل أشكاله".

وأكد اشتية: "سنبقى أوفياء لأرضنا وللشهدا" وللأسرى الذين قال إنهم "ضمير الشعب الفلسطيني وسنقاتل كي يتم الإفراج عنهم جميعا".

المصدر: RT