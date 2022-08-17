الجيش الإسرائيلي: غزة كلها مغطاة بمسيّراتنا على مدار الساعة (صور + فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قطاع غزة كله "مغطى بالطائرات دون طيار تجمع المعلومات الاستخبارية على مدار الساعة".

وقال قائد قاعدة سلاح الجو الإسرائيلي في بلماحيم المقدم عمري دور إن "غزة كلها مغطاة بمسيرات وطائرات دون طيار تجمع المعلومات الاستخبارية على مدار 24 ساعة في اليوم".

وأضاف أن "هذه المعلومات الاستخبارية الواردة من القيادة الجنوبية، فرقة غزة ، قيادة القوات الجوية والأذرع الأخرى، تنتج معلومات استخبارية مهمة وذي جودة تتحول إلى أهداف، وقد تم مهاجمة بعض هذه الأهداف بواسطة مروحيات وطائرات مقاتلة في الأيام الأخيرة، وبالطبع بواسطة مسيراتنا والتي هي أيضا جزء لا يتجزأ من منظومة الاستهداف التابعة لجيش الدفاع".

وتابع أن "عالم الهجمات في منظومة المسيرات متنوع، فهو كعملية جراحية من حيث الدقة والتدقيق برصد شخص أو قاذفة واحدة واستهدافها دون التسبب في ضرر بشخص آخر".

وأردف قوله: "المسيرات تمتلك قدرة على المسح والاستهداف الممتاز، والتي تسمح بشن هجمات قتالية قوية كما رأينا في الآونة الأخيرة، وفي السنوات الأخيرة على وجه التحديد، وتنفيذ هجمات قوية بكمية كبيرة من المتفجرات وأضرار عرضية قليلة ، جزء من هذا بفضل منظومة المسيرات".

وأضاف: "لقد أوقفنا أكثر من مرة الهجمات لمنع إيذاء الأبرياء".





المصدر: RT