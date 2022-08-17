مصر.. السكك الحديدية توضح طبيعة الانفجار الذي وقع بإحدى المحطات

علقت هيئة السكة الحديد في مصر على ما تم تداوله حول انفجار برميل داخل محطة مصر، مؤكدة أن ما حدث ليس انفجارا لأحد البراميل.

وكتبت أن "كل ما حدث أنه أثناء قيام أحد عمال شركة النظافة بفتح برميل صاج فارغ بطريق الخطأ عند الساعة الثالثة والربع عصر اليوم، على رصيف رقم واحد داخل محطة مصر، مما أدى إلى حدوث صوت قوي نتيجة تفريغ ضغط الهواء".

وأضافت: "على الفور، تحركت قيادات الهيئة والأجهزة المعنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه العامل والتحفظ عليه"، مؤكدة "عدم وقوع أي إصابات أو خسائر، ولا أي تأثير على حركة القطارات والحركة طبيعية داخل المحطة".

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT