العراق.. برهم صالح يؤكد ضرورة الركون إلى الحوار لحل الأزمة السياسية

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، ضرورة الركون إلى الحوار والتلاقي من أجل حل سريع للأزمة السياسية في البلاد.

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وشدد برهم صالح خلال استقباله مجموعة من رؤساء وممثلي النقابات والاتحادات العراقية، في قصر السلام ببغداد، يوم الأربعاء، على أهمية أن "يرتكز الحوار على أولوية تأمين حقوق المواطنين في الحياة الحرة الكريمة، والانطلاق نحو الإصلاح السياسي وحماية السلم الأهلي، ووضع خارطة طريق واضحة وحلول تحمي المصلحة الوطنية العليا وتُطمئن المواطنين وتلبي احتياجاتهم".

وكانت نقابات المحامين وأطباء الأسنان والأطباء، قد اعتذرت لأسباب مختلفة، عن قبول دعوة برهم صالح، واعتبرت أنها تأتي لأغراض "غير معلنة".

وحسب بيان للرئاسة العراقية رأى برهم صالح خلال اللقاء أن "استمرار الوضع القائم غير مقبول، ويجب تجاوز الإخفاقات واحترام الإرادة الشعبية والديمقراطية"، مشيرا إلى أن "احترام إرادة العراقيين هو الأساس للخروج من الأزمة وتجاوز الانسداد السياسي".

وأشار أيضا إلى أهمية دور النقابات والاتحادات والفعاليات الاجتماعية والمدنية في هذا الجانب، وخصوصا في الأزمة الراهنة.

كما ذكر البيان أن الرئيس استمع إلى "مداخلات رؤساء وممثلي النقابات والاتحادات حول الوضع السياسي في البلد وسبل الخروج من الأزمة الراهنة".

المصدر: شبكة "رووداو"