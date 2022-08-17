تونس.. إيقاف رجل تعمد الإساءة لطليقته الأجنبية وتهديدها بنشر صور خليعة لها

تعهدت فرقة مكافحة جرائم تكنولوجيا الاتصال بالإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية "بالبحث في شكاية امرأة أجنبية ضد طليقها من أجل التهديد والإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات".

وبسماع المعنية أفادت بأنه رغم انفصالها عن زوجها خلال شهر أبريل المنقضي إلا أنه لم يكف عن إزعاجها وتهديدها بنشر صور خليعة تخصها.

وأضافت أنه نشر صورتها على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والتشهير بها وتشويه سمعتها من خلال إرسال صورها إلى معارفها.

وبسماع المظنون فيه اعترف بكل ما نسب إليه، مؤكدا أنه قام بمثل هذه التصرفات انتقاما من طليقته التي تحيلت عليه وسلبته أمواله وتولى تهديدها والضغط عليها قصد استرجاع مدخراته.

وباستشارة النيابة العمومية بتونس أذنت بالاحتفاظ به من أجل "التهديد ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها والإساء للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات"، مشيرة إلى أن الأبحاث متواصلة.

المصدر: موقع قناة "نسمة" التونسية