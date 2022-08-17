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مصر.. لحظة الإفراج عن عدد من السجناء بقرار رئاسي

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مصر.. لحظة الإفراج عن عدد من السجناء بقرار رئاسي
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أعلن النائب في البرلمان المصري وعضو لجنة العفو الرئاسي في مصر، طارق الخولي، أنه تم إخلاء سبيل 25 شخصا من المسجونين احتياطيا.

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ونشر الخولي عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، مجموعة من الصور للحظة الإفراج عن الأشخاص الذين صدر بحقهم عفو رئاسي.

وشهدت الأسابيع الماضية الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا والمفرج عنهم بقرار عفو رئاسي في حدود الضوابط التي أعلنتها لجنة العفو الرئاسي، حيث يفرج عن كل من لم تتلوث يديه في إراقة الدماء أو أن يكون شارك في أعمال تخريب أو منضم لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة بقرار قضائي في مصر.

وتشهد مصر حوارا سياسيا شاركت فيه قوى سياسية عديدة تزامن مع الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم فى قضايا رأى.

المصدر: RT

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