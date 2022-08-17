وزير الدفاع السوداني لـRT: العلاقة بين السودان وروسيا خاصة جدا

في حديث لـRT، أكد وزير دفاع السودان، ياسين إبراهيم ياسين أن العلاقة بين السودان وروسيا خاصة جدا، مشيرا إلى دور مؤتمر موسكو للأمن الدولي المهم على صعيد مستقبل الأمن والسلم الدوليين.

إقرأ المزيد

وعلى خلفية مشاركته في مؤتمر موسكو العاشر للأمن الدولي، قال ياسين إبراهيم ياسين لـRT: "لضرورة العلاقة الخاصة جدا التي تربطنا مع روسيا الاتحادية، كان لا بد من المشاركة في مؤتمر الأمن الدولي".

وأضاف ياسين: "الأمن الدولي هو أساس الحياة، وهو الأمن الذي ينتج عته الاستقرار، فلذا كان لا بد من المشاركة في هذا المؤتمر، وحقيقة، الشكر الجزيل لدولة روسيا على إقامتها هذا المؤتمر، لمواكبة الأحداث والمتغيرات الدولية الجارية في الساحة، والتطلع لمستقبل أحسن لكل ما يتعلق الأمن والسلم الدولين".

المصدر: RT