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القوات الإسرائيلية تعتقل عشرات الفلسطينيين بالضفة

أخبار العالم العربي

القوات الإسرائيلية تعتقل عشرات الفلسطينيين بالضفة
AP
صورة تعبيرية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي شن اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات بالضفة، في حين أصيب العشرات بالاختناق خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام يعبد جنوبي جنين.

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وبحسب موقع "معا" الإخباري، فإن "القوات الإسرائيلية اعتقلت 12 مواطنا من بلدة يعبد جنوبي غرب جنين، بينما أصيب العشرات في مواجهات اندلعت بالبلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى الى إصابة العشرات بحالات اختناق".

وأشار الموقع إلى أن "جيش الاحتلال نفذ حملة اعتقالات في بلدة تقوع شرق بيت لحم طالت أكثر من 23 مواطنا".

وأوضحت مصادر محلية لـ"معا" أن "حملة الاعتقالات تركزت على الأسرى المحررين".

المصدر: "معا"

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