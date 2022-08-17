ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من المستشار الألماني

تلقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اتصالا هاتفيّا من المستشار الألماني أولاف شولتس.

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وأفادت صحيفة "سبق" الإلكترونية بأن الجانبين استعرضا خلال الاتصال الهاتفي "أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة وألمانيا، وفرص التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها".

كما بحث ولي العهد السعودي والمستشار الألماني خلال الاتصال الهاتفي "مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها، بما يحقق السلام والاستقرار، إلى جانب استعراض أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

المصدر: سبق