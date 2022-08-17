جعجع: نريد رئيسا يتحدى سياسات جبران باسيل و"حزب الله"

أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن الحزب يريد رئيسا للجمهورية يتحدى سياسات رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، و"حزب الله" لإنقاذ البلاد.

وقال جعجع في تصريح "نريد رئيس تحدي ليس بالمعنى الشخصي للكلمة، وإنما إذا لم نأت برئيس يتحدى سياسات جبران باسيل و"حزب الله" فكيف سيتم الإنقاذ؟".

وأضاف: "نريد رئيسا "يكون رجّال" وسيادي واصلاحي بامتياز، والإتفاق مع الفريق الآخر على رئيس بهذه المواصفات مستحيل، الحل هو برئيس جديد ومن يستطيع الوصول إلى الحل هم أطياف المعارضة الذين تقع على كاهلهم مسؤولية كبيرة وإلا لماذا خاضوا الانتخابات النيابية ووعدوا الناس بالإنقاذ؟".

وتابع: "أنظر بإيجابية للاجتماعات التي تعقد في مجلس النواب بين النواب السياديين اللهم أن نصل إلى اسم جديد بعيدا عن كل الأسماء السابقة".

وأردف قوله: "الآخرون لديهم إيديولوجيات وعقيدة خاصة بهم فكيف لنا التفاهم معهم".

وأضاف: "أي زمن إنتصارات الذي يتكلم عنه "حزب الله" والحلقة الأقوى في المنطقة؟ استحوا قليلا لبنان أصبح الحلقة الأقوى في تهريب الكبتاغون".

وأشار إلى أن "معراب لن تلدغ من الجحر مرة أخرى، وفي المرة الأولى ما كانت لتلدغ لو لم يتم تحضير الجحر ولم يعد هناك من مفر منه. كيف يمكننا التفاهم مع "التيار الوطني الحر"؟ فهل المسيحيين عشيرة عليهم الإتفاق في ما بينهم فيما المسلمون عشيرة أخرى؟ بالطبع لا، المشكلة أعمق من هذا بكثير".

وتابع: "نحن أصدقاء مع الرفاق في الحزب التقدمي الإشتراكي إلا أنه في مسألة رئاسة الجمهورية لا نلتقي، فوليد جنبلاط لديه سياساته ونحن لدينا سياساتنا لأننا نعتبر النقاش مع "حزب الله" بما يخص الرئاسة عودا على بدء".

المصدر: RT