بينهم عسكريون وسعودي.. 10 متهمين جدد في قضية انتخابات الـ"فرعية الثانية" في الكويت

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية يوم الثلاثاء بأن عشرة متهمين جددا دخلوا في دائرة الاتهام بقضية انتخابات الـ"فرعية الثانية" في الكويت، بينهم عسكريون، ومقيم سعودي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفي حين واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في فرعية الدائرة الثانية اليوم، دخل في دائرة الاتهام 10 أشخاص جدد بينهم عسكريون ومقيم سعودي، وبذلك ارتفع إجمالي عدد المتهمين إلى 25.

وقررت النيابة العامة حجز 4 متهمين، بينهم رئيس اللجنة التي شهدت انتخابات فرعية الدائرة الثانية، ليصبح إجمالي المتهمين المحجوزين بأمر النيابة 9 مواطنين.

وأشارت "القبس" إلى أن المتهمين العشرة الجدد وردت أسماؤهم في تحريات المباحث التي تسلمتها النيابة العامة الاثنين، وتم استدعاؤهم.

وذكرت أن 6 مرشحين لا يزالون خارج البلاد، وتم إبلاغهم بضرورة العودة إلى الكويت وتسليم أنفسهم إلى وزارة الداخلية ومن ثم إحالتهم إلى النيابة العامة.

وكانت الصحيفة قد أفادت بأن النيابة تسلمت من المباحث صندوقين جرى ضبطهما في الانتخابات الفرعية، أحدهما أحرقه عدد من المتهمين في محاولة لعدم افتضاح أمرهم.

ولفتت إلى أن النيابة العامة ستُدرج جميع من صوّت في هذه الصناديق ضمن قائمة المتهمين، وستحيلهم قريبا إلى محكمة الجنايات.

المصدر: صحيفة "القبس" الكويتية