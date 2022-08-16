الجيش التركي يشن قصفا مكثفا على مواقع "قوات سوريا الديمقراطية" في تل رفعت وعين العرب ومنبج

شن الجيش التركي قصفا مكثفا على مواقع "قوات سوريا الديمقراطية" في مدن تل رفعت وعين العرب ومنبج، شمال محافظة حلب السورية.

وتم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي من مدينة كركاميش التركية، حيث يتم بث نداء من المساجد إلى السكان المحليين يقول إن "الجيش التركي سيجري عملية ضد "حزب العمال الكردستاني" الإرهابي قريبا.. من فضلكم لا تغادروا منازلكم".

وكان موقع "وكالة أنباء هاوار" أفاد مساء أمس بأن "طائرة حربية تركية قصفت تلة جارقلي غربي مدينة عين العرب على الحدود بين سوريا وتركيا بثلاث غارات جوية".









المصدر: RT + "وكالة أنباء أهوار"