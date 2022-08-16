وزير النقل المصري: إحالة 15 شخصا إلى النيابة العسكرية بينهم مسؤولون في السكك الحديدية

كشف وزير النقل المصري كامل الوزير عن إحالة 15 شخصا بينهم مسؤولون في هيئة السكك الحديدية إلى النيابة العسكرية، وأشار إلى صدور أحكام على بعضهم بالسجن 15 عاما.

وقال الوزير في تصريح لقناة "صدى البلد" إنه "تمت إحالة أشخاص إلى النيابة العسكرية، وهم من سرقوا ونصبوا، وحصلوا على أشياء ليست من حقهم، ومنهم قيادات".

وأضاف: "هناك 11 شخص تمت إحالتهم للنيابة العسكرية، و4 من التجار حتى الآن" وأضاف أن الذين سرقوا واجهوا أحكاما بالسجن لمدة 15 عاما، والتجار حوكموا بـ 5 سنوات، نظرا لشرائهم أشياء مسروقة من قيادات في الوزارة.

وأشار إلى أنه لاحظ سرقة أشياء وبيعها بـ50 جنيها، رغم أن سعرها الحقيقي 50 ألف جنيه.

وأشار إلى أنه بعد حوادث الشركة بالسكة الحديد، كان التدخل قويا، وسريعا.

المصدر: "صدى البلد"