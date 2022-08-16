مركز المصالحة الروسي: القوات الإسرائيلية انتهكت عمدا خط فك الاشتباك في الجولان

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليغ إيغوروف، انتهاك الجانب الإسرائيلي عمدا خط فك الارتباط في الجولان السوري المحتل.

وقال إيغوروف إن "القوات الاسرائيلية انتهكت عمدا الخط الفاصل الذي لا يحق لها عبوره وفقا لالتزامات إسرائيل بموجب قرار مجلس الامن رقم 350 بتاريخ 31 مايو 1974".

وأضاف أن دبابة تابعة للجيش الإسرائيليتحركت من جانب جبل تل الفرس باتجاه منطقة الصباح، ثم في اتجاه منطقة عين عيشة، حيث توقفت لمدة 10 دقائق، موجهة مدفعها نحو مواقع الجيش السوري خلف خط "برافو" قبل أن تنصرف من المكان.

وذكر إيغوروف أن الحادث وقع يوم الاثنين، مشددا على أن سلاح الجو الإسرائيلي يقصف بشكل منتظم الأراضي السورية.

المصدر: تاس