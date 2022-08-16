"سبوتنيك": انفجارات بالقاعدة الأمريكية في حقول الجبسة شرقي سوريا

هزت انفجارات مدوية أكبر القواعد الأمريكية في محافظة الحسكة السورية تزامنا مع إجراء القوات الأمريكية تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية مع المسلحين الموالين لها في المنطقة.

وأفادت وكالة "سبوتنيك" نقلا عن مصادر محلية في ريف الحسكة بأن "انفجارات عنيفة حدثت في مستودعات الأسلحة في محيط القاعدة الأمريكية في مديرية حقول نفط الجبسة في مدينة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة، فجر الثلاثاء".

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وذكرت المصادر أن "الانفجارات حدثت تزامنا مع إلقاء طيران التحالف الدولي بقيادة الاحتلال الأمريكي عددا من القنابل الضوئية وذلك أثناء القيام بتدريبات عسكرية داخل القاعدة المذكورة التي تعتبر إحدى أكبر القواعد الأمريكية في الجزيرة السورية".

وأشارت إلى أن سماء مدينة الشدادي شهدت تحليقا مكثفا للطيران المسير الأمريكي مع سماع أصوات سيارات الاطفاء والإسعاف وتصاعد أعمدة الدخان الكثيف لتغطي سماء المدينة.

وحسب المصادر، لم يتضح هل أن التفجيرات ناتجة عن هجوم مسلح أو عن خطأ في أثناء التدريبات، كما أنه لم يتم الكشف عن أي معلومات حول خسائر بشرية.

وفي وقت سابق، أعلنت قوات التحالف الدولي بقيادة الجيش الأمريكي عن استهداف قاعدته العسكرية في "حقل العمر" شرقي سوريا بعدة صواريخ.

وقال التحالف الدولي إن "الصواريخ سقطت في محيط المنطقة "الخضراء" داخل الحقل النفطي الذي تتخذه كقاعدة عسكرية بريف دير الزور شرقي سوريا، وأنه لم يسفر عن خسائر بشرية سواء من العسكريين الأمريكيين أم المدنيين.

المصدر: "سبوتنيك"