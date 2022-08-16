مصر.. إخلاء سبيل 25 محبوسا احتياطيا بموجب عفو السيسي

أعلن النائب المصري طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي ومجلس النواب، أنه من المنتظر إخلاء سبيل 25 شخصا من المحبوسين احتياطيا صباح يوم غد الأربعاء.

وقال الخولي لـRT: "غدا صباحا من المنتظر إخلاء سبيل 25 شخصا من المحبوسين احتياطيا.. كل الشكر والتقدير للسيد النائب العام والنيابة العامة وللأجهزة المعنية".

وفي منشور عبر حسابه على "فيسبوك"، ذكر الخولي أن "لجنة العفو الرئاسي تعكف على إعداد قائمة عفو جديدة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها قريبا".

وشهدت الأسابيع الماضية الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا والمفرج عنهم بقرار عفو رئاسي في حدود الضوابط التي أعلنتها لجنة العفو الرئاسي والتي أوضحها الحولي، في أن يكون المفرج عنه لم تتلوث يديه في اراقة الدماء أو أن يكون شارك في أعمال تخريب أو منضم لجماعة الأخوان المسلمين المحظورة بقرار قضائي في مصر.

ومؤخرا أعلنت لجنة العفو الرئاسي تلقي 6839 طلبا عبر مختلف وسائل التواصل والاتصال، وتم استبعاد الأسماء المكررة، التي وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من 35 مرة.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT