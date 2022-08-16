مصدر في "حماس" ينفي استقالة محمود الزهار

نفى مصدر مطلع في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأنباء المتداولة حول استقالة عضو المكتب السياسي للحركة محمود الزهار، وسحب الحراسات والأمن من أمام منزله.

وقال مصدر من حماس إن الرسالة التي تزعم استقالة محمود الزهار أحد مؤسسي الحركة، من قيادتها السياسية في قطاع غزة كانت معلومات مضللة يوزعها أعداؤها.

وتحدث المصدر الذي لم يكشف عن اسمه لوكالة أنباء "شمس" بعد أن أفادت تقارير بأن الزهار استقال من منصبه.

ونفى المصدر ما تم ترويجه، وقال إن الزهار لا يزال "يؤدي واجباته" في المكتب السياسي ولم يقدم استقالته كما يدعي البعض.

وصرح بأن "من يقف وراء هذا الخبر جهات معادية تسعى للنيل من شخص الزهار وتضحياته، ومن حركة حماس، داعيا وسائل الإعلام إلى الثقة فقط في المعلومات الواردة من المصادر الرسمية و"عدم الانجرار وراء الشائعات".

وأشار إلى أن كتاب الاستقالة موجه إلى أحمد بحر على اعتبار أنه رئيس مجلس الشورى، وفي حقيقة الأمر فإن رئيس مجلس شورى الحركة هو أسامة المزيني.

وبحسب الأنباء التي تم تداولها فقد زعمت أن الزهار استقال "أسباب خاصة وشخصية".

المصدر: وكالة أنباء "شمس"