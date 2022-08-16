المغرب.. مصرع ثلاثة عمال اختناقا في بئر للفحم الحجري

أعلنت السلطات بمحافظة جرادة شرق المغرب اليوم الثلاثاء، مصرع ثلاثة عمال خنقا في بئر للفحم الحجري.

وقال مصدر من السلطات المحلية لوكالة "فرانس برس" إن "ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم اختناقا بثاني أكسيد الكربون، يوم الثلاثاء داخل بئر لاستخراج الفحم الحجري مستغل من قبل إحدى التعاونيات المؤسسة بصفة قانونية"، مبينا أن فرق الإنقاذ حاولت إغاثة الضحايا الثلاثة وتبلغ أعمارها 52 و44 و43 سنة، "إلا أن جهودها باءت بالفشل".

هذا وشهدت مدينة جرادة حركة احتجاجيّة بعد مصرع عاملَين في آبار فحم مهجورة نهاية 2017، كانت تستغل بشكل غير قانوني.

وطالبت الاحتجاجات التي استمرّت حتّى ربيع 2018 ببدائل اقتصاديّة لصالح سكّان المدينة.

لكنها أسفرت عن توقيف عشرات النشطاء وإدانتهم بأحكام متفاوتة بالسجن، قبل أن يفرج عمن كان لا يزال منهم معتقلا في يونيو 2019 بعفو ملكي.

وكانت السلطات أعلنت إغلاق مئات الآبار غير القانونية لاستخراج الفحم في المنطقة، ومنح تراخيص ودعم لتعاونيات لاستغلال آبار بشكل قانوني.

المصدر: "أ ف ب"