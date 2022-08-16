الأسرى الفلسطينيون يقررون تفعيل "لجنة الطوارئ العليا" لاستئناف خطواتهم

قرر الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية تفعيل "لجنة الطوارئ العليا للأسرى" تمهيدا لاستئناف خطواتهم الجماعية مطلع الشهر القادم.

وذكر "نادي الأسير الفلسطيني" أن الأسرى ومن جميع الفصائل قرروا "تفعيل لجنة الطوارئ العليا للأسرى المشكلة من كافة الفصائل، تمهيدا لاستئناف خطواتهم النضالية الجماعية مطلع الشهر القادم".

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وأوضح النادي أن تلك الخطوة "تأتي في ضوء تراجع إدارة السجون عن "التفاهمات" التي تم الاتفاق عليها بعد معركة الأسرى (الوحدة والحرية)"، والتي انتهت في 25 مارس الماضي بعد اتفاق على "تفاهمات"، وبعد "جولة كبيرة من الحوارات جرت مع إدارة السجون، حول جملة من الإجراءات التنكيلية".

وقال نادي الأسير إن الأسرى دعوا الفلسطينيين إلى مساندتهم وإسنادهم في خطواتهم القادمة.

جاء ذلك بمشاركة القوى الفلسطينية: حركة التحرير الوطني (فتح)، وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية، وحزب الشعب.

المصدر: RT