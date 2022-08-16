وفاة 3 من رجال الإطفاء أثناء المشاركة بإخماد حرائق في المغرب

لقي ثلاثة من أفراد الإطفاء مصرعهم إثر سقوط مركبتهم في واد شمال المغرب فيما كانوا يشاركون في جهود مكافحة حريق في إحدى الغابات.

وقال مصدر من السلطات المحلية في محافظة المضيق "إن ثلاثة من أفراد المديرية العامة للوقاية المدنية لقوا مصرعهم أمس الاثنين، فيما أصيب اثنان آخران بجروح بليغة إثر سقوط المركبة التي كانوا يستقلونها في منحدر وادي".

ووقع الحادث "أثناء أدائهم لواجبهم المهني في مكافحة الحريق" الذي اندلع في غابة تقع بمحافظة المضيق الفنيدق.

وذكرت السلطات المحلية أنه تم توقيف 4 أشخاص يشتبه بأنهم أشعلوا النيران.

وتتواصل جهود إخماد الحريق الذي اندلع مساء الاثنين، واستعانت فرق الإنقاذ بطائرات متخصصة في إطفاء الحرائق.

وأشارت تقديرات أولية إلى أن النيران أتت على نحو 90 هكتارا من الغطاء النباتي.

المصدر: "أ ف ب"