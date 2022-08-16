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مكتب تحقيقات الطيران في السعودية يكشف تفاصيل جديدة عن تحطم طائرة خفيفة ومصرع قائدها بالرياض

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مكتب تحقيقات الطيران في السعودية يكشف تفاصيل جديدة عن تحطم طائرة خفيفة ومصرع قائدها بالرياض
Sputnik
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أصدر مكتب تحقيقات الطيران في السعودية بيانا كشف فيه تفاصيل جديدة عن تحطم طائرة خفيفة ووفاة قائدها بعد إقلاعها من مطار الثمامة بالرياض.

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تحطم طائرة خفيفة ومصرع قائدها بعد إقلاعها من مطار الثمامة في السعودية
تحطم طائرة خفيفة ومصرع قائدها بعد إقلاعها من مطار الثمامة في السعودية

وفي بيانه، قال المكتب: "كشف مكتب تحقيقات الطيران أنه تلقى صباح اليوم 16 أغسطس 2022، بلاغا عن تعرض طائرة رياضية خفيفة من نوع تكنام ذات التسجيل ( HZ - BAD1 ) لحادث بعد الإقلاع من مطار الثمامة".

وأضاف البيان: "أوضح المكتب في بيان له أن المعلومات الأولية تفيد بأن الطائرة أقلعت من مطار الثمامة في حوالي الساعة الـ1:30 صباحا وعلى متنها قائدها "طيار متدرب" سعودي الجنسية في رحلة تدريبية".

وتابع: "بعد الإقلاع بخمس دقائق، تم إرسال نداء استغاثة من قائد الطائرة وفقد الاتصال، عقب ذلك تم إرسال طائرة بحث من أكاديمية الطيران وتم تحديد موقع الحطام على مسافة 0 كيلومتر شمال مطار الثمامة، وتوجهت مباشرة الجهات الأمنية المعنية إلى موقع الحادث لتجد قائد الطائرة قد فارق الحياة"، لافتا إلى أنه "تم تشكيل فريق عمل من مكتب تحقيقات الطيران لكشف ملابسات ومسببات الحادث".

المصدر: RT

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