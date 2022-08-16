التحالف الدولي يعلن عن هجوم على القرية الخضراء في دير الزور

أفاد التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بسقوط عدة قذائف صاروخية "من نيران غير المباشرة" قرب القرية الخضراء بشمال شرق سوريا مساء أمس الاثنين، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.

و"القرية الخضراء" (Green Village) اسم يطلقه الأمريكيون على قاعدة أقاموها عام 2018 قرب حقل العمر النفطي لحمايه وحماية حلفائهم من "قوات سوريا الديمقراطية" في المنطقة.

وقال التحالف في بيان له اليوم الثلاثاء إن الصواريخ عرضت المدنيين في المنطقة وبنيتها التحتية للخطر، موضحا "أن عددا من الصواريخ لم تنفجر وتم استردادها من قبل قوات التحالف وشركائها في قوات سوريا الديمقراطية".

وأكد قائد قوات المهام المشتركة - عملية العزم الصلب اللواء جون برينان أنه "لم تقع أي إصابات ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار" جراء الحادث.

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وذكّر البيان بأنه في يناير الماضي تعرضت قوات التحالف في القرية الخضراء لهجوم بثمانية صواريخ من قبل جهات "مدعومة من إيران"، أسفر عن أضرار طفيفة في القاعدة ومسجد قريب.

ويأتي هجوم أمس بعد ساعات على قيام طائرات بدون طيار باستهداف محيط قاعدة التنف الأمريكية في جنوب شرق سوريا.

المصدر: RT