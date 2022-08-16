السعودية.. أمر ملكي بخصوص 624 عضوا في النيابة العامة

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا بترقية 624 عضوا على مختلف مراتب سلك أعضاء النيابة العامة.

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من جهته، أعرب النائب العام بهذه المناسبة عن "الشكر والامتنان للملك سلمان، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، على ما تلقاه النيابة العامة من دعم مستمر، ومتابعة وإشراف مباشر من مقامهما الكريم".

ودعا منسوبي النيابة العامة إلى "مضاعفة الجهد والعمل وفق خطط واستراتيجيات النيابة العامة بما يضمن جودة العمل وفق تطلعات القيادة ومواكبة لرؤية المملكة 2030".

المصدر: "سبق"