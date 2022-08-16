شاهد.. الأقمار الصناعية تكشف عن سد النهضة بعد الملء الثالث

نشر خبير المياه المصري عباس شراقي، أول صورة فضائية لسد النهضة بعد انتهاء التخزين الثالث للسد، وإعلان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أن بلاده أكملت بنجاح المرحلة الثالثة.

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وأوضح شراقي على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "أول صورة فضائية بعد انتهاء التخزين الثالث، تغطى منطقة سد النهضة مجموعة من الأقمار الصناعية على فترات زمنية مختلفة، وغالبا ما تغطى السحب المنطقة خلال موسم الأمطار مما يتطلب عمل استبعاد للحزم الضوئية التى تظهر فيها السحب ختى يظهر سطح الأرض بوضوح، أو إلتقاط الصور بعيدا عن مدى ظهور السجب، وفى صورة اليوم 16 أغسطس تظهر البحيرة ووصولها إلى قاعدة سد السرج ولم تصل إلى جسم السد نفسه، وبالتالى ليس عليه ضغط هذا العام، ولو كان غير موجود لوصلت المياه إلى تلك المنطقة دون أن تخرج من الوادي الذي يغلقه هذا السد، ولذا فان التصميم الأمريكي الأصلي لسد النهضة كان يقف عند هذا الحد مع تخزين 14 مليار م3".

وتابع: "تظهر الصورة أيضا عبور المياه أعلى الممر الأوسط، وسوف يرتفع منسوب البحيرة قليلا خلال الأيام القادمة لعدم قدرة الممر الأوسط على تصريف كل الايراد اليومي الذي قد يصل إلى أكثر من 700 مليون م3/يوم، ثم يعود مرة أخرى مع انخفاض معدل الأمطار فى نهاية سبتمبر".

وأشار إلى أنه: "انتهى التخزين الثالث (11 يوليو - 11 أغسطس 2022) عند منسوب 600 متر فوق سطح البحر بكمية 9 مليار م3 وإجمالى تخزين الثلاث مراحل 17 مليار م3".

المصدر: RT