تحطم طائرة خفيفة ومصرع قائدها بعد إقلاعها من مطار الثمامة في السعودية

أعلن مكتب تحقيقات الطيران في السعودية عن تعرض طائرة خفيفة، صباح اليوم الثلاثاء، لحادث بعد إقلاعها من مطار الثمامة وعلى متنها قائد الطائرة فقط.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال المكتب إن "قائد الطائرة توفي من جراء الحادث، وتم إرسال فريق لإجراء تحقيق لكشف ملابسات ومسببات الحادث".

تعرضت طائرة خفيفة صباح اليوم لحادث بعد إقلاعها من مطار الثمامة وعلى متنها قائد الطائرة فقط والذي توفى من جراء الحادث. تم إرسال فريق لإجراء التحقيق لكشف ملابسات ومسببات الحادث. — مكتب تحقيقات الطيران (@AIB_KSA) August 16, 2022

المصدر: RT