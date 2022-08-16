عضو بلجنة العفو الرئاسي بمصر: عدد محترم من سجناء الرأي سيتم العفو عنهم خلال أيام قليلة

كشف كمال أبو عيطة، عضو لجنة العفو الرئاسي في مصر، أن عددا كبيرا من سجناء الرأي سيتم العفو عنهم في الأيام القليلة المقبلة.

ولفت أبو عيطة في مداخلة تلفزيونية بالهاتف إلى إن "خروج سجناء الرأي أو وفقا لتوسيع دائرة الاشتباه، يجب أن يشعر الجميع بالفرحة، وتستمر اللجنة في تلقى كافة طلبات العفو والعمل عليها".

وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسي بمصر أن "العديد من الجهات تبحث طلبات العفو التي تتلقاها اللجنة من المواطنين، وهناك حالات خرجت بالفعل مما أسعد المصريين"، مضيفا في هذا السياق إشارته إلى "أهمية الإجراءات أنه يتم بحث الحالات حالة حالة، ومن يثبت براءته من استخدام العنف أو تلوث يده بدم المصريين، يخلى سبيله".

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وتابع أبو عيطة الحديث في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن "الإجراءات تستغرق وقتا في البحث، وهناك عدد محترم من سجناء الرأي سيتم العفو عنهم خلال أيام قليلة، واللجنة تعمل ليل نهار وأقول للناس صبرا العفو وإطلاق سراح السجناء قادم".

ولفت عضو لجنة العفو الرئاسي بمصر إلى أن المفرج عنهم يشاركون الآن في بناء وطنهم، "ويجب أن ينعموا بالحرية في دولتهم".

المصدر: اليوم السابع