الجزائر.. حكم قضائي بالسجن النافذ للناشط السياسي رشيد نكاز

أدانت محكمة الجنح بولاية الشلف الجزائرية يوم الاثنين، الناشط السياسي رشيد نكاز بسنة حبسا نافذا.

كما أدانت أيضا المحاميين شهرة عبد القادر، وخليفي ياسين، والمرافق الطبي لنكاز حمزة جابري، بـ 6 أشهر حبس غير نافذة على أن يتم إطلاق سراحهم.

وتوبع نكاز بتهم "التحريض على التجمهر غير المسلح وإهانة موظف خلال تأدية مهامه ونشر وترويج أخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن وسكينة واستقرار المجتمع والعمل على المساس بالأمن أو سكينة واستقرار المجتمع والعمل على المساس بسلامة وحدة الوطن".

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المصدر: صحيفة "الخبر" الجزائرية