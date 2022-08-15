الحوثيون يتوعدون "مناورات الغضب العارم": سنجعلها مناورة الهروب الطويل (فيديو)

توعد الحوثيون يوم الاثنين، بالرد على مناورة تجريها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في البحر الأحمر تستمر شهرا.

وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، في كلمة خلال عرض عسكري لدفعة من قوات الاحتياط والتدخل المركزي، إن "مناورات الغضب العارم" التي يجريها الجيشان الأمريكي والسعودي سنجعلها مناورة الهروب الطويل".

وأضاف مخاطبا السعودية والإمارات: "الأسلحة الدفاعية التي يزودكم بها الأمريكي ليقيكم ضرباتنا لن تغني عنكم شيئا".

وتابع قائلا: "صواريخنا وطائراتنا المُسيرة ستصل إليكم إذا أصريتم على استمرار عدوانكم وحصاركم في إشارة إلى عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية على اليمن".

وصرح المشاط "أنا هنا أنصح النظامين السعودي والإماراتي وأقول كفى.. كفى، فالأمريكي يلعب بكم، ويريد من خلال هذه المناورات أن يرفع معنوياتكم المهترئة، لأن الأسلحة الدفاعية التي يمنيكم بها ليقيكم ضربات يدنا الطولى في قوتنا الصاروخية وطيراننا المسير، لن تغني عنكم شيئا أمام ضرباتنا، لأنها مصممة لأن تصل إليكم في حال ركبتم رؤوسكم وأصريتم على استمرار في عدوانكم وحصاركم على شعبنا اليمني".

وذكر في كلمته "أعدكم بأنكم ستسمعون خلال الأيام القادمة وعما قريب بتحولات مفاجئة"، موضحا أن هناك تغير كبير في المزاج الدولي، وأن الشعب اليمني أصبح بقيادته الحكيمة رقما صعبا في المنطقة يحسب له ألف حساب.

ولفت إلى أن التواجد الأمريكي الذي أعلن عنه يوم الأحد في حضرموت هو "مصداق لما كنا نقول بأن هناك لعاب يسيل تجاه شعبنا، لكننا سنجفف ذلك اللعاب".

المصدر: وكالة "سبأ"