 
مباشر

مصر.. محافظة الجيزة تنفي نشوب حريق بكنيسة الأنبا موسى بالهرم (فيديو)

أخبار العالم العربي

مصر.. محافظة الجيزة تنفي نشوب حريق بكنيسة الأنبا موسى بالهرم (فيديو)
Gettyimages.ru
مصر.. محافظة الجيزة في تنفي نشوب حريق بكنيسة الأنبا موسى بالهرم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tm8w

نفت محافظة الجيزة في مصر مساء يوم الاثنين ما تردد على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من نشوب حريق بكنيسة الأنبا موسى بالهرم.

وأوضحت محافظة الجيزة أن الحريق حدث ببعض المخلفات بقطعة أرض فضاء بمنطقة منشاة البكاري بجوار الطريق الدائري بحي الهرم، وتبعد أكثر من 200 متر عن الكنيسة.

وأكدت أنه لا يوجد أي إصابات وجار رفع المخلفات، وناشدت المحافظة الجميع ضرورة تحري الدقة فيما ينشر.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن حريقا اندلع في قطعة أرض بها قمامة بجوار كنيسة الأنبا موسى الأسود الكائنة بالقرب من تقاطع الطريق الدائري مع محور 26 يوليو في محافظة الجيزة، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء لإخماد الحريق والسيطرة عليه.

مصر.. محافظة الجيزة تنفي نشوب حريق بكنيسة الأنبا موسى بالهرم (فيديو)

من جهته نشر موقع "فيتو" المصري مقطع فيديو وثق تجمهرا أمام الكنيسة، مشيرا إلى أن تمت السيطرة على حريق كنيسة الأنبا موسي الأسود بالجيزة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا