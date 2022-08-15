مصر.. محافظة الجيزة تنفي نشوب حريق بكنيسة الأنبا موسى بالهرم (فيديو)

نفت محافظة الجيزة في مصر مساء يوم الاثنين ما تردد على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من نشوب حريق بكنيسة الأنبا موسى بالهرم.

وأوضحت محافظة الجيزة أن الحريق حدث ببعض المخلفات بقطعة أرض فضاء بمنطقة منشاة البكاري بجوار الطريق الدائري بحي الهرم، وتبعد أكثر من 200 متر عن الكنيسة.

وأكدت أنه لا يوجد أي إصابات وجار رفع المخلفات، وناشدت المحافظة الجميع ضرورة تحري الدقة فيما ينشر.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن حريقا اندلع في قطعة أرض بها قمامة بجوار كنيسة الأنبا موسى الأسود الكائنة بالقرب من تقاطع الطريق الدائري مع محور 26 يوليو في محافظة الجيزة، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء لإخماد الحريق والسيطرة عليه.

من جهته نشر موقع "فيتو" المصري مقطع فيديو وثق تجمهرا أمام الكنيسة، مشيرا إلى أن تمت السيطرة على حريق كنيسة الأنبا موسي الأسود بالجيزة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية