الرئاسة اللبنانية تنفي منح الجنسية لابنة قاسم سليماني

نفت الرئاسة اللبنانية في بيان مقتضب مساء يوم الاثنين منح زينب سليماني ابنة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني الجنسية اللبنانية.

وقالت في بيان: "نفى مكتب الإعلام في الرئاسة ما بثته مساء اليوم محطة "الحدث" التلفزيونية وموقع "العربية - نت" من أن الرئيس ميشال عون أصدر مرسوما منح بموجبه الجنسية اللبنانية للسيدة زينب سليماني ابنة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني".

وأكد مكتب الإعلام أن هذا الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة.

نفى مكتب الاعلام في الرئاسة ما بثته مساء اليوم محطة "الحدث" التلفزيونية وموقع "العربية - نت" من ان الرئيس عون أصدر مرسوما منح بموجبه الجنسية اللبنانية للسيدة

زينب سليماني ابنة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.



واكد مكتب الاعلام بان هذا الخبر كاذب ولا اساس له من الصحة. — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 15, 2022

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت الرئيس اللبناني أصدر قرارا مثيرا منح بموجبه الجنسية لزينب سليماني، ابنة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.

يشار إلى أن ابنة سليماني متزوجة من رضا صفي الدين، نجل هاشم صفي الدين، الرجل الثاني في حزب الله اللبناني.

المصدر: RT + وسائل إعلام