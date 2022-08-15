السلطات العراقية تحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للسياسي مثال الآلوسي (وثيقة)
أصدرت السلطات العراقية يوم الاثنين قرارا بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للسياسي مثال الآلوسي.
وأظهرت وثيقة حصلت RT على نسخة منها، قرارا بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة بناء على قرار رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية.
وتواصلت RT مع الآلوسي وأكد صحة القرار، وقال: "أنا بخير ونعمة ولن أركع للابتزاز والحمد لله".
عيش وشوف— Al-Alusi Mithal (@mithal_al) August 15, 2022
نفس #المحكمة التي اصدرت قرارات القبض بحق #سرمد_الطائي#محمد_عبدالجبار
قرار القضاء النزيهة الذي لا ولاء له غير العراق !
بمصادرة اموالي ! يا غبر لا املك الا تقاعدي ولن اغير من نهجي السياسي ولا اخاف او احترم القتلة والفاسدين والولائيين
لكم ما تسوله لكم النفوس المنحرفة pic.twitter.com/gIKeiWsG4V
المصدر: RT