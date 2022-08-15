السلطات العراقية تحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للسياسي مثال الآلوسي (وثيقة)

عيش وشوف

نفس #المحكمة التي اصدرت قرارات القبض بحق #سرمد_الطائي#محمد_عبدالجبار

قرار القضاء النزيهة الذي لا ولاء له غير العراق !

بمصادرة اموالي ! يا غبر لا املك الا تقاعدي ولن اغير من نهجي السياسي ولا اخاف او احترم القتلة والفاسدين والولائيين

لكم ما تسوله لكم النفوس المنحرفة pic.twitter.com/gIKeiWsG4V