تركيا تعلق على أنباء إرسالها وفدا للوساطة بين حكومتي ليبيا

نفت تركيا أن تكون أرسلت وفدا لإقناع رئيس "حكومة الوحدة الوطنية" في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، بتسليم السلطة لرئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا.

ونقل موقع قناة "ليبيا الأحرار" عن السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، أن "أنقرة تتواصل مع جميع الأطراف، وأنها مستعدة للوساطة لحل الأزمة وتجنيب البلاد زعزعة الاستقرار والوصول للانتخابات"، نافيا ما يتردد عن إرسال وفد تركي لإقناع الدبيبة بتسليم السلطة لباشاغا.

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وكان الناطق باسم حكومة الدبيبة، محمد حمودة، نفى ما نشرته قناة "الوسط" عن "وجود أي مبعوث تركي يزور ليبيا خلال هذه الأيام"، وذلك في بيان نشرته صفحة "حكومة الوحدة الوطنية" في "فيسبوك".

وقال "حمودة" إن تركيا لم تقدم أي مبادرة سياسية خاصة بالوضع الراهن، وإنها تتعامل بشكلٍ رسمي مع حكومة الوحدة الوطنية.

المصدر: قناة "ليبيا الأحرار" + RT