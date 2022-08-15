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لبنان يستنكر استخدام إسرائيل لأجوائه لقصف سوريا ويتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن

أخبار العالم العربي

لبنان يستنكر استخدام إسرائيل لأجوائه لقصف سوريا ويتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن
Globallookpress
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استنكرت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الاثنين، استخدام إسرائيل لأجواء البلاد لقصف سوريا، معلنة أنها تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن ضد "الانتهاكات الإسرائيلية".

وقالت الخارجية: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين بشدة الإعتداء الإسرائيلي الأخير على سوريا، وتستنكر بشدة قيام العدو الإسرائيلي باستخدام الأجواء اللبنانية لقصف الأراضي السورية"، محذرة من "مغبة هذا السلوك العدواني، والانتهاك المستمر للسيادة اللبنانية في خرق فاضح للقانون والمعاهدات الدولية".

وأعلنت أنها "سوف تتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن، ومطالبته بالتدخل الجدي لوضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة".

أعلن مصدر عسكري سوري يوم أمس الأحد أن 3 عسكريين قتلوا، وأصيب 3 آخرون بجروح جراء عدوان إسرائيلي بالصواريخ من الأجواء اللبنانية استهدف بعض النقاط في محافظتي ريف دمشق وطرطوس.

المصدر: RT

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